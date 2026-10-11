Раскрыто число пострадавших при ударах ВСУ по приграничному региону за сутки
За минувшие сутки ВСУ 130 раз атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев в своем телеграм-канале.
По его словам, ударам подверглись 17 округов. Шесть обстрелов противник вел с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии, еще трижды украинские боевики сбрасывали взрывные устройства с беспилотников.
В результате ударов пострадали 16 человек, один из которых находится в крайне тяжелом состоянии. Как уточнил Шуваев, ранения получили жители шести округов — Белгородского, Валуйского, Волоконовского, Ивнянского, Ракитянского и Шебекинского.
Губернатор подчеркнул, что медицинская помощь оказывается в полном объеме, и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
Ранее сообщалось, что ночью система ПВО перехватила около 50 БПЛА над Ростовской областью.
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