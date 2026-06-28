Раскрыто число сбитых над Россией беспилотников за ночь
Система ПВО перехватила 213 вражеских БПЛА самолетного типа над территорией России в ночь с 27 на 28 июня. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.
По данным военного ведомства, массированная атака отражалась в период с 20:00 субботы до 07:00 воскресенья. Ей подверглись 13 регионов страны: Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Тамбовская, Тульская и Московская области, Краснодарский край и Республика Крым. Беспилотники также сбивали над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что средства противовоздушной обороны поразили 20 украинских дронов над регионом.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
Читайте также: