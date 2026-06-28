Раскрыто число сбитых над Россией беспилотников за ночь

28 июня 2026, 08:02

Минобороны: силы ПВО России сбили 213 беспилотников ВСУ за ночь

Фото: iStock/e-crow

Система ПВО перехватила 213 вражеских БПЛА самолетного типа над территорией России в ночь с 27 на 28 июня. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.