Достижения.рф

Раскрыто число сбитых ночью беспилотников над Россией

Над Россией сбили 33 беспилотника ВСУ за ночь
Фото: iStock/e-crow

Система ПВО перехватила 33 вражеских БПЛА самолетного типа над территорией России в ночь с 23 на 24 мая. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.



По информации военного ведомства, цели в небе сбивали в период с 20:00 субботы до 07:00 воскресенья. Атака отражалась в 12 регионах страны: Московской, Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тверской областях, Краснодарском крае и Республике Крым.

Ранее украинские СМИ сообщили об ударе «Орешником» по Киевской области.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0