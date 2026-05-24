Раскрыто число сбитых ночью беспилотников над Россией
Система ПВО перехватила 33 вражеских БПЛА самолетного типа над территорией России в ночь с 23 на 24 мая. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.
По информации военного ведомства, цели в небе сбивали в период с 20:00 субботы до 07:00 воскресенья. Атака отражалась в 12 регионах страны: Московской, Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тверской областях, Краснодарском крае и Республике Крым.
Ранее украинские СМИ сообщили об ударе «Орешником» по Киевской области.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
Читайте также: