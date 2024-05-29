«Раздолбали»: ВС РФ ударили по командному пункту ВСУ во время совещания

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Российские военные нанесли удар по командному пункту ВСУ под Сумами прямо во время совещания. Об этом в Telegram сообщил военкор Александр Коц.
«Раздолбали командный пункт в Сумской области. На совещание без приглашения прилетел ФПВ-дрон. Из дома никто не вышел. Еще один дрон разнес авто, на котором приехал один из совещавшихся», – сказано в сообщении.
До этого сообщалось, что российские войска нанесли ракетный удар по полигону ВСУ с иностранными инструкторами во Львовской области. Уточнялось, что на Яворовском полигоне украинские неонацисты обучались управлению иностранной техникой, а также проходили тактическую, инженерную и медицинскую подготовку.
Кроме того, российская армия уничтожила массированными ударами один логистический хаб под Сумами, где командование Киева разместило оружейный арсенал.
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Никита Кротов