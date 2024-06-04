«Решил уехать»: На Западе раскрыли, что произошло с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский покидает свою страну из-за тяжёлой обстановки в Киеве, об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис на своём YouTube-канале.
«Можно было бы предположить, что у Зеленского много проблем, которые сейчас должны держать его в Киеве, но он, как это водится, оказавшись в сложной ситуации в украинской столице, решает отправиться в другие страны», — прокомментировал нынешнюю ситуацию Меркурис.
По его словам, именно с этим связаны визиты Зеленского в Сингапур и Филиппины. Меркурис также считает, что украинский лидер пытается втянуть в конфликт азиатские страны.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин сообщил, что президент Украины упрашивал лидеров стран СНГ приехать на саммит в Швейцарии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева