Фото: iStock/Liudmila Chernetska
На следующей неделе будет представлена новая система контрактов, призванная привлечь молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет в армию для восполнения нехватки живой силы. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью Reuters.
«Боевые бригады совместно с Министерством обороны прорабатывают вариант контракта для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Это для тех, кто хочет вступить, это не мобилизация», — заявил Зеленский.Контракт предложит различные льготы и высокое денежное обеспечение. Предварительно, контракт будет годовым.
Подробности о контрактной системе будут обнародованы в ближайшие дни.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский хочет развязать войну между Россией и США на территории Украины, чтобы как можно дольше удержаться у власти.
Читайте также:
Baza: БПЛА ВСУ атаковали Ростов-на-Дону, раздаются взрывы и работает ПВО
Бербок возмутилась «величайшей радости» Путина из-за прекращения работы МУС
В Екатеринбурге арестовали блогера Анисимова за экстремизм на его канале
Мария Моисеева