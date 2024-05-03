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Экс-глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью Politico рассказал о предложении украинских союзников Киеву сдаться еще в начале СВО. Об этом пишет URA.RU.
Он отметил, что такое предложение поступило на Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла за несколько дней до начала СВО. По его словам, там была атмосфера: «Ребята, вы должны сдаться», но прямо об этом не говорилось.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что украинское командование скрывает от личного состава, что нести службу придется на пристрелянных позициях. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что украинское командование скрывает от личного состава, что нести службу придется на пристрелянных позициях. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова