РИА Новости: Делегаты Украины покинули место переговоров с РФ и США в Женеве
Украинская делегация покинула отель InterContinental Geneva в Женеве, где прошёл первый день переговоров с представителями России и США. Об этом сообщил РИА Новости дипломатический источник.
Как передаёт корреспондент агентства, из гостиницы в центре города выехал кортеж из нескольких автомобилей. Машины сопровождала дипломатическая полиция Женевы.
Источник подтвердил, что здание покинули именно представители Украины. Встреча продолжалась около 4,5 часа.
Ранее также сообщалось, что украинские активисты препятствовали работе российских журналистов, освещавших переговоры в Женеве.
