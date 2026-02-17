Активисты Украины мешают работе российских журналистов на переговорах в Женеве
Украинские активисты препятствуют работе российских журналистов, которые освещают трёхсторонние переговоры по Украине в Женеве.
Как сообщает с места корреспондент RT Анастасия Володина, в адрес съёмочной группы неоднократно звучали выкрики и демонстрировались неприличные жесты. По её словам, участников акции «не так много».
Ранее сообщалось, что встреча делегаций продлится до 18 февраля. Из-за закрытого формата переговоров пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не ожидать оперативных сообщений по итогам первого дня.
Перед этим стало известно, что члены делегации Украины разругались на переговорах в Женеве.
