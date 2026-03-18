Сотрудники ТЦК мобилизовали глухонемого мужчину в Одессе

Работники Территориального центра комплектования (ТЦК) ВСУ силой мобилизовали глухонемого жителя Одессы. Об этом пишут украинские СМИ.



В ряде Телеграм-каналов появилась видеозапись, на которой мужчины в балаклавах и камуфляже утверждают, что задержанный мужчина находится в розыске. В итоге одессита заволокли в автобус ТЦК и увезли, по всей видимости, военкомат.

В соцсетях регулярно появляются кадры силовой мобилизации на Украине. Работники ТЦК избивают мужчин призывного возраста и насильно заталкивают их в микроавтобусы. В некоторых случаях задержанных граждан удается отбить усилиями неравнодушных соотечественников.

Ранее в Мелитополе местного жителя приговорили к 20 годам тюремного заключения за подготовку теракта.

Александр Огарёв

