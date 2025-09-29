Депутат назвала трагедией смерть бабушки и правнука при атаке ВСУ по Подмосковью
Зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала гибель пенсионерки и её правнука при ударе ВСУ по Подмосковью трагедией и выразила соболезнования родственникам. Об этом пишет «Лента.ру».
О ЧП в подмосковном Воскресенске стало известно утром 29 сентября. В результате атаки дрона украинских военных и последовавшего возгорания погибли 76‑летняя женщина и её правнук.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что ночью системы ПВО сбили четыре беспилотника над Воскресенском и Коломной. По его словам, в ходе пожара в частном доме спасти пенсионерку и ребёнка не удалось. Глава региона пообещал оказать необходимую помощь их близким.
