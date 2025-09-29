Депутат назвала трагедией смерть бабушки и правнука при атаке ВСУ по Подмосковью

29 сентября 2025, 14:31

Журова назвала трагедией смерть бабушки и правнука при атаке ВСУ по Подмосковью

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала гибель пенсионерки и её правнука при ударе ВСУ по Подмосковью трагедией и выразила соболезнования родственникам. Об этом пишет «Лента.ру».