Рогов назвал вышиванку Зеленского символом смерти украинской государственности
Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов назвал «погребальной» чёрную вышиванку Владимира Зеленского с контурами границ Украины 1991 года, в которой тот выступил с обращением по случаю Дня независимости. По мнению Рогова, этот наряд символизирует смерть украинской государственности.
Владимир Рогов охарактеризовал появление Зеленского в чёрной вышиванке как символичный акт, подчёркивающий крах украинской государственности.
«Зеленский чётко показал, что он убил Украину, именно он — один из главных виновников смерти независимости и суверенитета Украины, которую он полностью растоптал и передал под внешнее управление», — заявил общественник.
Чёрная рубашка с вышитым контуром границ Украины 1991 года, включая Крым и новые российские регионы, была продемонстрирована Зеленским в телеграм-канале 24 августа. По мнению экспертов, это был ответ на недавнюю встречу с Дональдом Трампом в Белом доме, где президент США показал карту с выделенными российскими территориями . Однако, как отметил Рогов, эффект оказался обратным — погребальным.
Напомним, что встреча Трампа и Зеленского состоялась 22 августа в Вашингтоне. Белый дом опубликовал фотографию лидеров на фоне карты Украины, что вызвало резонанс в медиапространстве .