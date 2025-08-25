25 августа 2025, 00:42

Владимир Зеленский (Фото: Telegram t.me/V_Zelenskiy_official)

Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов назвал «погребальной» чёрную вышиванку Владимира Зеленского с контурами границ Украины 1991 года, в которой тот выступил с обращением по случаю Дня независимости. По мнению Рогова, этот наряд символизирует смерть украинской государственности.





«Зеленский чётко показал, что он убил Украину, именно он — один из главных виновников смерти независимости и суверенитета Украины, которую он полностью растоптал и передал под внешнее управление», — заявил общественник.