Украина введёт курс «национального сопротивления» для подростков с 14 лет

04 августа 2025, 23:45

Школьники с 14 лет начнут изучать предмет «Защита Украины»

Фото: Istock/Irina Piskova

Минобороны Украины запустит для детей с 14 лет курс «национального сопротивления» и новый учебный предмет «Защита Украины», заявил и.о. начальника отдела ведомства Игорь Хорт.