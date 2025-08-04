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Украина введёт курс «национального сопротивления» для подростков с 14 лет

Школьники с 14 лет начнут изучать предмет «Защита Украины»
Фото: Istock/Irina Piskova

Минобороны Украины запустит для детей с 14 лет курс «национального сопротивления» и новый учебный предмет «Защита Украины», заявил и.о. начальника отдела ведомства Игорь Хорт.



Исполняющий обязанности начальника отдела политики национального сопротивления Минобороны Украины Игорь Хорт подтвердил введение подготовки подростков с 14 лет. Программа включает курс «национального сопротивления» и обязательный предмет «Защита Украины» в школах.

Ранее Москалькова заявила, что украинская система образования с детского сада прививает ненависть к русскому языку и России, демонстрируя в учебниках российских военных с бутылкой водки, а украинских — героически.

Реформа проходит на фоне проблем с мобилизацией: за 4 месяца в ВСУ записалось лишь несколько сотен добровольцев 18-25 лет, несмотря на обещанные 24 тыс. $ годового оклада и льготы.

Елизавета Теодорович

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