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Суточные потери боевиков ВСУ в зоне спецоперации на Украине составляют до 1200 единиц живой силы, доложили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что бойцы ВС РФ ударили по энергетическим объектам противника, обеспечивающим военно-промышленный комплекс Украины.
Перед этим стало известно, что боевики ВСУ ударили ракетами по селу Ивановское в Курской области. Как проинформировал губернатор Александр Хинштейн, к медикам в результате атаки никто не обращался.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. В августе 2024 года украинские неонацисты вторглись на территорию Курской области. В ВСУ заявляли, что вторжение было планом по отвлечению бойцов ВС РФ от Донбасса, однако маневр оказался провальным.
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Никита Кротов