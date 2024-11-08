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Армейская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям личного состава и техники 12 украинских бригад в приграничных районах Курской области. Об этом проинформировало Минобороны России.
Напомним, что ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона.
В сообщении оборонного ведомства отмечается, что ударами армейской авиации и огнем артиллерии было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты.
Помимо этого, было нанесено поражение 1-й бригаде специального назначения, 112-й, 129-й и 17-й бригадам.
Сообщается, что произошло это в районах населенных пунктов Колмаков, Кругленькое, Куриловка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Меловое, Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Свердликово, Плёхово, Черкасское Поречное и Южный.
Помимо этого, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска атаковали резервы семи бригад Вооруженных сил Украины в Сумской области.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что США лично несут ответственность за уничтожение украинцев, так как вина за это лежит на стороне Вашингтона. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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В сообщении оборонного ведомства отмечается, что ударами армейской авиации и огнем артиллерии было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты.
Помимо этого, было нанесено поражение 1-й бригаде специального назначения, 112-й, 129-й и 17-й бригадам.
Сообщается, что произошло это в районах населенных пунктов Колмаков, Кругленькое, Куриловка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Меловое, Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Свердликово, Плёхово, Черкасское Поречное и Южный.
Помимо этого, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска атаковали резервы семи бригад Вооруженных сил Украины в Сумской области.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что США лично несут ответственность за уничтожение украинцев, так как вина за это лежит на стороне Вашингтона. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова