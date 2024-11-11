Рогов заявил об «истериках» ВСУ при ударах по Запорожской области

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У боевиков ВСУ «в прямом смысле идут истерики» при ударах по Запорожской области, заявил телеканалу «Россия-1» представитель Общественной палаты РФ Владимир Рогов. ВС РФ при этом продвигаются вперед, добавил чиновник.
«Уже в прямом смысле идут истерики. В качестве обратных действий противник бьет по мирному населению. У нас просто ад в северо-западном кусте Запорожской области — это Каменка-Днепровская, Белозерка — десяток населенных пунктов, они небольшие, но каждый день туда летят десятки дронов и бьют буквально по всему, что найдут», — прокомментировал председатель движения «Мы вместе с Россией».Перед этим Рогов проинформировал, что киевский режим собирается совершить военное преступление. Речь идет о подготовке массированного удара по плотине в населенном пункте Васильевка Запорожской области.
Запорожская область вошла в состав России в сентябре 2022 года в результате референдума. Киев не признает результаты голосования и продолжает атаковать российские территории.
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