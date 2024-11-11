Зеленский назвал количество бойцов ВС РФ под Курском

Полсотни тысяч российских бойцов противостоят боевикам ВСУ на курском направлении, заявил в рамках вечернего обращения Владимир Зеленский. Он уточнил, что рассчитывает на «дальнобойные решения» от США, ФРГ, и Соединенного Королевства.