Зеленский назвал количество бойцов ВС РФ под Курском

Владимир Зеленский
Полсотни тысяч российских бойцов противостоят боевикам ВСУ на курском направлении, заявил в рамках вечернего обращения Владимир Зеленский. Он уточнил, что рассчитывает на «дальнобойные решения» от США, ФРГ, и Соединенного Королевства.
Перед этим главком ВСУ Александр Сырский говорил, что причина вторжения в российский регион — защита других фронтовых направлений.
Нападение в приграничье Курской области произошло ранним утром, 6 августа. После Сырский заявил, что маневр должен был отвлечь российскую армию с Донбасса, позже аналитики оценили, что это привело к продвижению ВС РФ на фронте.
Ранее в Минобороны РФ доложили о ликвидации беспилотников противника над Курщиной.
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Нападение в приграничье Курской области произошло ранним утром, 6 августа. После Сырский заявил, что маневр должен был отвлечь российскую армию с Донбасса, позже аналитики оценили, что это привело к продвижению ВС РФ на фронте.
Ранее в Минобороны РФ доложили о ликвидации беспилотников противника над Курщиной.
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Никита Кротов