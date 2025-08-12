Росавиация: в аэропорту Ухты ввели ограничения на полеты в целях безопансости

12 августа 2025, 12:05

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

В аэропорту Ухты были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности. Об этом сообщает Росавиация.





Сообщение о введении ограничений появилось в 11:51 по московскому времени. Ранее сообщалось об атаке беспилотников на Татарстан. На видео сняли пролет дрона ВСУ и вой сирены воздушной опасности.





«Аэропорт Ухта. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — передает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.