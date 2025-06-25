SHOT: в небе Татарстана работают средства ПВО
В небе Татарстана работают средства противовоздушной обороны, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Жители республики информируют о звуках взрывов в небе. Согласно предварительной информации, несколько хлопков слышали в пригороде Казани. Отмечалось, что звуки связаны с работой средств противовоздушной обороны по украинским беспилотным летательным аппаратам. В настоящее время в регионе ввели режим опасности атаки БПЛА.
Также в аэропорту Казани действует план «ковер», обратили внимание журналисты.
Ранее сообщалось, что из Елабужской ЦРБ выписали еще одного пациента, который пострадал от атаки беспилотных летательных аппаратов. Известно, что сейчас в больницах пребывает два пациента, в том числе несовершеннолетний.
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