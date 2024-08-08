Российская армия освободила Сергеевку

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Российские военные взяли под контроль поселок Сергеевка на покровском направлении. Об этом информирует Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
По данным аналитиков портала Deep State, бойцы ВС РФ продвинулись в районе Новоселовки Первой, в Желанном, Тимофеевке и других населенных пунктах. В настоящее время Минобороны России не комментировало данную информацию.
Ранее сообщалось, что российские силы нанесли удар по технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что российские силы нанесли удар по технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова