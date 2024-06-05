Российская армия под Харьковом вынудила ВСУ задействовать резервы

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К лету боевые действия в зоне специальной военной операции усилились. Вооруженные силы Украины хотят вытеснить российских военных из формируемой на севере Харьковской области санитарной зоны. Об этом пишет РИА Новости.
Харьковский участок фронта остается самым тяжёлым. Российские военные 10 мая перешли в наступление по двум направлениям — на Липцы и Волчанск. За несколько дней освободили более 10 населенных пунктов.
Сообщается, что всю вторую половину мая Киев перебрасывал на север Харьковской области резервы из тыла, а также с других участков фронта. Туда перевели самые лучшие части и соединения.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Российский офицер спрогнозировал следующий шаг Украины в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сообщается, что всю вторую половину мая Киев перебрасывал на север Харьковской области резервы из тыла, а также с других участков фронта. Туда перевели самые лучшие части и соединения.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Российский офицер спрогнозировал следующий шаг Украины в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова