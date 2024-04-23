ВС РФ продвигаются вперед, а у Америки нет никакого плана

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev
Армия РФ продвигается на поле боя, используя больше людей и техники, чем ВСУ, в то время как у администрации Джо Байдена нет никакого плана. Об этом заявил американский генерал в отставке Кит Келлог в интервью Fox Business.
«Сейчас русские продвигаются. Они задействуют больше людей, больше техники, больше боеприпасов, больше брони, больше артиллерии, чем можно выдержать. И именно это всегда вызывало у меня опасения: когда дело доходит до войны на истощение, украинцы оказываются в невыгодном положении», — заявил он.
Глядя на технику, которую Америка отправляет Украине, хочется спросить, в чем заключается конечная цель, отметил генерал. Он выразил уверенность, что у администрации Байдена нет плана на этот счет. Кроме того, Келлог упрекнул Вашингтон в том, что руководство США занимается Украиной и не решает проблему национальной безопасности — вопрос границы на юге страны.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Риттер заявил, что за терактами в России «стопроцентно стоит Америка». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Америка спонсирует подрыв Крымского моста
«Украина проиграла»: сенатор США сделал заявление после военной помощи Киеву
На Западе забили тревогу из-за ситуации в Часовом Яре
Дарья Осипова