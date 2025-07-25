Российская армия ударила по штабу ВСУ во время совещания офицеров — фото

25 июля 2025, 00:40

Сальдо доложил об ударе ВС РФ по штабу ВСУ в Херсоне во время совещания офицеров

Фото: iStock/Alex Kochev

Российские военные нанесли авиационный удар по зданию в Херсоне, где располагался штаб украинских сил. На момент удара внутри проходило совещание офицеров ВСУ и представителей украинской полиции. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.





Сальдо уточнил, что целью удара стало здание бывшего ГУ МВД. По его информации, на совещании присутствовали сотрудники полиции, прибывшие из Николаева.





«На украинских каналах — тишина. Это говорит о серьёзных потерях и попытке скрыть масштабы удара. По информации подполья, ликвидированы высокопоставленные офицеры», — написал он.

