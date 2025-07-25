Российская армия ударила по штабу ВСУ во время совещания офицеров — фото
Сальдо доложил об ударе ВС РФ по штабу ВСУ в Херсоне во время совещания офицеров
Российские военные нанесли авиационный удар по зданию в Херсоне, где располагался штаб украинских сил. На момент удара внутри проходило совещание офицеров ВСУ и представителей украинской полиции. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Сальдо уточнил, что целью удара стало здание бывшего ГУ МВД. По его информации, на совещании присутствовали сотрудники полиции, прибывшие из Николаева.
«На украинских каналах — тишина. Это говорит о серьёзных потерях и попытке скрыть масштабы удара. По информации подполья, ликвидированы высокопоставленные офицеры», — написал он.Губернатор также добавил, что данные объективного контроля подтверждают попытку эвакуации участников совещания, однако их транспортное средство было уничтожено.
Ранее сообщалось, что массовые перебои в работе спутникового интернет-сервиса Starlink были зафиксированы по всему миру. Количество сообщений о сбоях превысило 50 тысяч. Напомним, что интернет от Starlink применяется ВСУ с 2022 года для связи между подразделениями и наведения оружия.