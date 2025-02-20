Российская армия зашла в Сумскую область и продвигается к трассе снабжения ВСУ в Судже

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Российские войска вошли с Курской области в Сумскую и продвигаются к трассе снабжения ВСУ в Судже. Об этом сообщает «Военная хроника».
«Судя по всему, в Курской области морпехи рванули через Сумскую область и мчат к единственной дороге, по которой ВСУ снабжают свои войска в Судже», — пишут в telegram-канале.
Указывается, что таким образом российские войска могут не только перерезать единственную трассу снабжения украинской армии, но и окружить подразделения ВСУ.
Ранее «Радио 1» сообщало о взятии первых опорных пунктов в Сумской области солдатами РФ. Российские бойцы попытались зайти в украинское село Новенькое.
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