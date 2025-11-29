Уиткофф дал Киеву один совет
Украине следует сосредоточиться на отмене американских пошлин на срок в десять лет вместо получения ракет Tomahawk.
Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. Данные приводит The Wall Street Journal.
По информации издания, Уиткофф предложил Украине добиваться отмены пошлин со стороны Вашингтона, так как это могло бы значительно облегчить экономическую ситуацию в стране. Он также отметил, что «горстка ракет» не окажет значительного влияния на ход конфликта.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин встретится с Уиткоффом в первой половине следующей недели. Конкретную дату озвучат позднее.
