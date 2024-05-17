Российские бойцы захватили роботизированную платформу THeMIS в зоне СВО

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Российские военные захватили роботизированную платформу THeMIS Cargo, переданную Киеву, в зоне проведения специальной военной операции. О захвате трофея сообщил Telegram-канал «Два майора».
Канал опубликовал фотографии повреждённого осколками трофея. Судя по снимкам, в руки российских бойцов попала грузовая версия гусеничной машины, разработанной эстонской компанией Milrem Robotics.
Грузовой робот THeMIS Cargo предназначен для перевозки снаряжения, которое обычно носят военные. Модульная платформа позволяет перевозить до 750 килограммов груза. Машина оснащена дизель-электрической силовой установкой, позволяющей развивать скорость до 20 километров в час и работать до 15 часов в гибридном режиме.
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