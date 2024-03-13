Российские десантники провели ночью «дерзкую» операцию на правом берегу Днепра

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Минувшей ночью штурмовики группировки войск «Днепр» провели дерзкий рейд на правый берег реки. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Морские пехотинцы, десантники и добровольцы высадились с плавсредств у основания Антоновского моста. Благодаря внезапности, противник не успел вовремя среагировать. Наши воины уничтожили несколько позиций противника, в том числе пункт управления БПЛА и станцию РЭБ, пункты наблюдения, связи и временного сосредоточения живой силы», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, потери врага составили порядка 30 человек. При этом Сальдо подчеркнул, что российским военным удалось вернуться на левый берег без безвозвратных потерь.
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Элина Позднякова