Российские «Герани» уничтожили пункт управления 15-го погранотряда ВСУ

06 декабря 2025, 07:50

Фото: iStock/bbsferrari

Военные ВС РФ с помощью ударных беспилотников «Герань» поразили пункт управления 15-го погранотряда Госпогранслужбы Украины в районе поселка Кияницы Сумской области, есть потери среди командного состава. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.





По его данным, ресурсы ВСУ подтверждают потери в живой силе убитыми и ранеными, в том числе в командном составе. Кроме того, разгромлен практически весь вражеский транспорт.

«На сумском направлении в районе Кияницы несколькими ударами БПЛА «Герань» уничтожен пункт управления 15-го погранотряда ГПСУ», — сказал собеседник агентства.