Российские хакеры взломали украинский сервис госуслуг «Дия»
Группа российских хакеров PalachPro осуществила взлом украинского сервиса госуслуг «Дия». Через эту платформу военные авторизуют Starlink, а граждане заключают онлайн-браки. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Компьютерные взломщики получили доступ к админ-панели, где собирают отзывы и оценки качества услуг. Также хакеры смогли просмотреть список создателей и администраторов сервиса.
В 2024 году «Дия» оказался финалистом международной премии Customer Centricity World Awards. Осенью пользователями платформы стали 23 миллиона украинцев. Ситуация вызывает серьезные опасения по поводу безопасности данных.
Ранее стало известно, что российские хаккеры взломали украинский сервис военного учёта «Резерв+» и защищённый мессенджер для военнослужащих Milchat.
Читайте также: