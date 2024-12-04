Российские инженеры готовят к выпуску модернизацию РЭБ «Капюшон»

Фото: iStock/Diy13
Российские инженеры готовят к выпуску в 2025 году новую систему автоматической детекции угроз беспилотников, которая модернизирует станцию РЭБ «Капюшон». Об этом сообщил технический директор липецкого НПО «Киловатт» Георгий Белов». Система, по его словам, позволит улучшить защиту от вражеских БПЛА.
«Проблема подобных изделий состоит в том, что у них нет средств детекции БПЛА. Сама станция не работает постоянно, иначе она будет глушить все сигналы вокруг. Помехи должны ставиться только в случае необходимости. Но на практике военнослужащие могут не успевать своевременно включать их. Поэтому система автоматической детекции угроз БПЛА крайне необходима станциям наподобие «Капюшона», — рассказал Зимовский в беседе с RT.Тем временем боец с позывным Сэм рассказал, что угроза атак БПЛА нависла уже даже над Кузбассом из-за завербованных противником диверсантов. Как сообщает «Сiбдепо», военный подчеркнул, что сейчас каждый может купить дрон в интернете, а после использовать для диверсий внутри России.
«Все думают, что СВО где-то там, а на самом деле угроза существует и у нас в Кузбассе, потому что людей вербуют, и вот такие же «птички» можно купить на площадке бесплатных объявлений и использовать против нас», — уточнил боец.Читайте также:
Украина потеряла более 280 человек за сутки в Курской области
Глава Минобороны Украины Умеров: начался серийный выпуск БПЛА «Паляница»
«Курахово и Торецк»: на Украине назвали города, которые скоро перейдут под контроль ВС РФ
Данил Пономарев