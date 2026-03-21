Российские паралимпийцы Фадеев и Шеббо попали в базу «Миротворца»*
Двое российских паралимпийцев — сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо — оказались в базе украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ресурса.
Их обвинили в действиях, направленных якобы против суверенитета и территориальной целостности Украины. Вчера на сайте появилась информация еще о пятерых российских спортсменах, участвовавших в зимних Паралимпийских играх 2026 года.
Соревнования проходили с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года российские спортсмены выступали под национальным флагом и гимном. Сборная России, в составе которой было шесть человек, заняла третье место в общем медальном зачете. В ее копилке — восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые награды.
Ранее сообщалось, что в базе «Миротворца»* оказались персональные данные 34-летнего стендапера Нурлана Сабурова.
