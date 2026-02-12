Российские психологи начали консультировать бойцов СВО и их родных в онлайн-чате

12 февраля 2026, 11:50

Фото: социальнаясфера.рф

В Telegram заработал федеральный чат психологической поддержки для участников СВО и их семей. В нём специалисты помогают с тревожными состояниями и проводят индивидуальные консультации.





Координатор проекта Евгений Мартынов сообщил, что 60 клинических психологов работают с любыми тревожными состояниями и сложными случаями.

«Мы не используем искусственный интеллект — только живое общение со специалистом», — отметил он.

«В чате команда опытных специалистов, которые бесплатно консультируют по различным тревожным состояниям. Важно то, что к нам можно обратиться анонимно, мы не требуем раскрывать персональные данные. Мы видим высокую востребованность такого формата помощи», — подчеркнула руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.