Российские психологи начали консультировать бойцов СВО и их родных в онлайн-чате
В Telegram заработал федеральный чат психологической поддержки для участников СВО и их семей. В нём специалисты помогают с тревожными состояниями и проводят индивидуальные консультации.
Координатор проекта Евгений Мартынов сообщил, что 60 клинических психологов работают с любыми тревожными состояниями и сложными случаями.
«Мы не используем искусственный интеллект — только живое общение со специалистом», — отметил он.За полтора года психологи рассмотрели более 25 тысяч обращений, а к чату подключились свыше 21 тысячи человек из разных регионов.
«В чате команда опытных специалистов, которые бесплатно консультируют по различным тревожным состояниям. Важно то, что к нам можно обратиться анонимно, мы не требуем раскрывать персональные данные. Мы видим высокую востребованность такого формата помощи», — подчеркнула руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.Telegram-чат принимает обращения 24/7, включая выходные и праздничные дни. Организаторы проекта — КСВО и Фонд «Социальная сфера» при поддержке Общественной палаты РФ.