Российские школьники начали шить трусы для бойцов СВО

19 сентября 2025, 18:21

Школьники из Хабаровского края шьют нижнее бельё для участников СВО

Фото: Istock/Iuliia Alekseeva

В Хабаровском крае школьники шьют нижнее бельё для участников специальной военной операции. Глава добровольческого движения «Своих не бросаем» Галина Мурашова в разговоре с Daily Storm заявила, что дети уже изготовили 45 пар трусов.