Российские школьники начали шить трусы для бойцов СВО
В Хабаровском крае школьники шьют нижнее бельё для участников специальной военной операции. Глава добровольческого движения «Своих не бросаем» Галина Мурашова в разговоре с Daily Storm заявила, что дети уже изготовили 45 пар трусов.
Мурашова рассказала, что её 15-летняя дочь изъявила желание помогать военным. Девочка вовлекла в эту деятельность своих друзей. Вместе они стали регулярно участвовать в акциях в поддержку фронта.
В селе Новый Ургал для этих целей создали мастерскую рукоделия. В ней производят различные вещи для нужд бойцов. Уже два года на базе мастерской делают сухой душ и игрушки. Теперь школьники начали осваивать плетение маскировочных сетей.
