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Российские бойцы эвакуировали 15 мирных жителей из села Новоивановка в Курской области, которое пока находится под контролем ВСУ. Об этом пишет Mash.
По данным издания, 15 пенсионеров спасли десантники 106-й бригады ВДВ. Украинские боевики использовали мирное население в качестве живого щита.
Кроме того, уточняется, что из радиоперехватов разговоров противника стало известно об увеличении убитых и раненых боевиков ВСУ. В последние дни украинские группировки в Курской области теряют по 200-300 человек ежедневно. Оказавшиеся в окружении военные жалуются на ранения и отсутствие боеприпасов. Многие из них покидают позиции и сдаются в плен.
Армия России взяла под контроль Погребки, закрепились на важных позициях в Малой Локне, продвигаются к Гуево, чем усложняют логистику и ротацию для украинских боевиков в Судже.
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Кроме того, уточняется, что из радиоперехватов разговоров противника стало известно об увеличении убитых и раненых боевиков ВСУ. В последние дни украинские группировки в Курской области теряют по 200-300 человек ежедневно. Оказавшиеся в окружении военные жалуются на ранения и отсутствие боеприпасов. Многие из них покидают позиции и сдаются в плен.
Армия России взяла под контроль Погребки, закрепились на важных позициях в Малой Локне, продвигаются к Гуево, чем усложняют логистику и ротацию для украинских боевиков в Судже.
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Элина Позднякова