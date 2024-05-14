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Российские военные уничтожили машину ВСУ с британскими номерами

ВС РФ в ходе штурма Тоненького уничтожили автомобиль с британскими номерами
14 мая 2024, 06:53
Фото: istock / Jakub Laichter

Фото: istock / Jakub Laichter

Бойцы российской группировки войск «Центр» во время штурма села Тоненькое в ДНР уничтожили машину с британскими номерами. Украинские военнослужащие, передвигающиеся на ней, были ранены. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. Кадры подбитого автомобиля имеются в распоряжении издания.
Источник показал автомобиль, подбитый в лесополосе между Водяным и Тоненьким на авдеевском направлении.

«Наглосаксы даже на своих номерах были. К сожалению, тел и документов рядом не было – значит, только ранили», – сказал военнослужащий.


Как утверждает собеседник информагентства, в Тоненьком среди прочих подразделений украинских войск мог стоять националистический диверсионный отряд «Кракен».

«Точно не скажу, но в этих же местах с «тяжелого» «трехсотого» (раненого – ред.) украинца сняли шеврон «Кракен», он оказался очень «тяжелым» и не выжил», – рассказал боец.
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#всу
В Белгороде прозвучало множество взрывов
В Белгороде после объявления ракетной опасности прогремело множество взрывов
14 мая 2024, 05:12

Фото: istock / aapsky

В Белгороде после объявления ракетной опасности прогремело несколько множество взрывов. Об этом информирует корреспондент ТАСС.
Отмечается, что в городе и Белгородском районе звучит сирена воздушной тревоги.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

До этого Пентагон отказался комментировать обстрел Белгорода со стороны ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#губернатор
#операции
#сво
#Вячеслав Гладков
#всу
#вс рф
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Пентагон отказался комментировать обстрел Белгорода со стороны ВСУ
Пентагон не стал комментировать обстрел Белгорода ВСУ, совершенный 12 мая
14 мая 2024, 03:58

Фото: istock / Sofiia Potanina

Пентагон не стал комментировать обстрела Белгорода со стороны ВСУ, в результате которого погибли 15 человек. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы оставим украинским официальным лицам возможность комментировать недавние атаки, совершенные ими», — заявили в военном ведомстве.
Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания снаряда ВСУ. В подъезде было 40 квартир. Сигнал ракетной опасности объявлялся в городе неоднократно в течение дня.

Как сообщил губернатор региона, при обрушении погибли 15 человек, еще одна пострадавшая позже скончалась в больнице. Еще трое стали жертвам вечернего обстрела, в общей сложности 27 человек были ранены.

Также пострадали три спасателя.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#губернатор
#подъезд
#человек
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#всу
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В городе Умани Черкасской области прогремел взрыв
«Новости Live»: в Умани Черкасской области произошёл взрыв
14 мая 2024, 02:31

Фото: istock / dzika_mrowka

Взрыв прогремел в Умани Черкасской области Украины. Об этом сообщает украинское информагенство «Новости Live».
«Взрыв раздался в Умани ночью во вторник, 14 мая», — сообщает издание.
До этого в регионе была объявлена воздушная тревога.

Ранее в двух городах Сумской области началась эвакуация населения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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#новости
#воздушная тревога
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ВС РФ вошли в Волчанск: Что происходит под Харьковом и чем важен город, мнение экспертов
Генштаб ВСУ отправил резервы в Харьковскую область на фоне продвижения ВС России
14 мая 2024, 02:14

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Российские войска продвинулись в районе Волчанска и улучшили свои позиции в Харьковской области, окружая город. Украина направляет резервные силы для сдерживания наступления.
В материале «Радио 1» расскажем, что сейчас происходит в Волчанске, чем важен город и что говорят по этому поводу на Украине.

Продвижение ВС РФ в районе Волчанска

В Минобороны России сообщили, что ВС РФ улучшили свое положение в Харьковской области и продвинулись в районе населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Липцы и Веселое, нанеся поражение ВСУ.

Также армия России начала операцию по окружению Волчанска. Как рассказал депутат местного областного совета Александр Скорик, украинские войска, находящиеся под интенсивным огнем, пытаются оборонять Волчанск от наступления российской армии.

Чем важен Волчанск

Как считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, благодаря взятию Волчанска можно сократить расстояние до Харькова. Город находится недалеко от границы с РФ и всего в пяти километрах от Белгородской области.

«Это такой город, первый [после границы — ред.], и наши говорят, что уже вошли в город. Ну, а за Волчанском сокращается расстояние до Харькова. Оно будет гораздо меньше, когда мы его возьмем», — заявил Дандыкин в беседе с «Лентой.ру».
Другой военэксперт, Олег Глазунов, отметил, что в районе Волчанска ведутся позиционные бои, и освобождение Харьковской области идёт постепенно и без спешки.

Волчанск — что говорят на Украине

Начальник генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич сообщил, что ВСУ направили резервные силы в Харьковскую область для сдерживания ВС РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что обстановка на окраинах Волчанска оценивается как крайне тяжелая. Сложная ситуация также сохраняется на пяти других направлениях: купянском, покровском, лиманском, времевском и краматорском.

Замначальника разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что положение государства критическое, сравнимое с началом конфликта, и может дальше ухудшиться.

Глава полиции Харьковской области Владимир Тимошко отметил, что обстановка в Волчанске начинает походить на бои в Бахмуте (Артемовске) или Марьинке. По словам Тимошко, за 3 дня Волчанск «пострадал так, как не страдал с 2022 года».

Секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко назвал ожидаемым наступление ВС России в Харьковской области, но не считает, что российские войска захватят Харьков.

«Мы можем сказать, что не видим угрозы наступления на Харьков», — заявил Литвиненко в беседе с Agence France-Presse.

Продвижение на харьковском направлении

Российская армия начала наступление в Харьковской области в мае. По этой причине из региона начали эвакуировать тысячи человек. Эксперты считают, что так РФ хочет создать «буферную зону», чтобы защититься от украинских атак.

Офицеры командования ВСУ предъявляют друг другу обвинения из-за провала в Харьковской области. По мнению корреспондентов The New York Times, продвижение ВС РФ рядом с Харьковом поставило ВСУ в опасное положение. При этом ресурсы украинской армии и так были истощены из-за задержек с поставками помощи Запада.

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Над Белгородской областью уничтожили шесть управляемых авиабомб
МО: над Белгородской областью уничтожили ракеты, авиабомбы и беспилотник
13 мая 2024, 23:28

Фото: istock / chameleonseye

Силы ПВО сбили 6 управляемых авиабомб, 2 противорадиолокационные ракеты и один БПЛА над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны России.
Отмечается, что террористическую атаку киевского режима удалось предотвратить около 19:30 мск.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены две противорадиолокационные ракеты, шесть управляемых авиационных бомб и один БПЛА над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении ведомства.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее забайкальские десантники в Часовом Яре уничтожили «Бабу Ягу» ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#всу
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В двух городах Сумской области началась эвакуация населения
13 мая 2024, 23:17

Фото: istock / Victoria Kotlyarchuk

Эвакуация жителей началась в городах Белополье и Ворожба в Сумской области Украины. Об этом проинформировал глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в соцсети Facebook*, пишет ТАСС.
«Жители Белополья и Ворожбы, особенно семьи с детьми, желающие эвакуироваться, должны обратиться к старостам и председателям общин. Эвакуированное население будет размещено в местах компактного проживания на территории области», — написал Артюх.
Соответствующее распоряжение уже подписано.

До этого сообщалось, что ВС РФ начали окружать Волчанск в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Госдуме назвали действия командования ВСУ агонией
13 мая 2024, 22:54

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Смена командования ВСУ на харьковском направлении свидетельствует об агонии, пишет ТАСС.
Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его мнению, от смены бригадных генералов ситуация не изменится.

Он напомнил, что за последние несколько месяцев командование ВСУ на харьковском направлении было заменено два раза.

Ранее сообщалось о замене Юрия Галушкина на Михаила Драпатого во главе оперативно-тактической группировки войск «Харьков».

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«Родина у меня одна»: ветеран ВМФ из Херсонской области 30 лет ждал прихода РФ
13 мая 2024, 22:34

Фото: iStock/macky_ch

Ветеран ВМФ из Херсонской области Юрий Бульбах 30 лет ждал прихода России, пишет РИА Новости.
По его словам, он один раз принимал присягу Родине, и она у него одна. Сам пенсионер начинал службу в Советской армии на Черноморском флоте. Позднее его перевели на Балтику.

После распада Советского Союза он отказался принять присягу на Украине.
Бульбах рассказал, что ежегодно поднимал советский военно-морской флаг на праздники, не боясь преследования со стороны киевских властей.

Росгвардейцы поздравили моряка с Днем Черноморского флота, ежегодно отмечаемого 13 мая. Также ему и его внукам вручили подарки и георгиевские ленточки.

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#спецоперация
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В СНБО Украины не увидели «угрозы наступления» ВС РФ на Харьков
13 мая 2024, 21:37

Угрозы наступления российской армии на Харьков нет, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко.
«Мы можем заявить, что не видим никакой угрозы наступления на город Харьков», — сказал Литвиненко агентству Франс Пресс.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал положение Вооруженных Сил Украины в Харьковской области как чрезвычайно сложное, особенно в Волчанске. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины признал сложную оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил «тактический успех» российских войск.

Министерство обороны РФ ранее сообщало, что российские военные группы войск «Север» за сутки продвинулись вглубь обороны противника и захватили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В этой же области вооруженные силы России захватили Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.

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