Российские военные уничтожили машину ВСУ с британскими номерами

Фото: istock / Jakub Laichter
Бойцы российской группировки войск «Центр» во время штурма села Тоненькое в ДНР уничтожили машину с британскими номерами. Украинские военнослужащие, передвигающиеся на ней, были ранены. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. Кадры подбитого автомобиля имеются в распоряжении издания.
Источник показал автомобиль, подбитый в лесополосе между Водяным и Тоненьким на авдеевском направлении.
Как утверждает собеседник информагентства, в Тоненьком среди прочих подразделений украинских войск мог стоять националистический диверсионный отряд «Кракен».
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«Наглосаксы даже на своих номерах были. К сожалению, тел и документов рядом не было – значит, только ранили», – сказал военнослужащий.
Как утверждает собеседник информагентства, в Тоненьком среди прочих подразделений украинских войск мог стоять националистический диверсионный отряд «Кракен».
«Точно не скажу, но в этих же местах с «тяжелого» «трехсотого» (раненого – ред.) украинца сняли шеврон «Кракен», он оказался очень «тяжелым» и не выжил», – рассказал боец.Читайте также:
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Алина Юрчак