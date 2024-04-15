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Российские военные в ходе СВО уничтожили наемников из США, Ирландии и Азербайджана. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
По информации канала, что были ликвидированы ветеран спецвойск США Седрик Чарльз Гамм, ирландский наемник Джозеф Гамбур, а также азербайджанский наемник Аскеров Фаиг Тахир оглы. Фотографии убитых были прикреплены к сообщению.
До этого сообщалось, что первая сотня французских наемников прибыла в Славянск. Уже 15 апреля российские военные нанесли удар по расположению французских наемников в Славянске, который на данный момент находится под контролем Киева.
Напомним, что в зоне СВО впервые уничтожены британская гаубица и украинская «Хмара». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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До этого сообщалось, что первая сотня французских наемников прибыла в Славянск. Уже 15 апреля российские военные нанесли удар по расположению французских наемников в Славянске, который на данный момент находится под контролем Киева.
Напомним, что в зоне СВО впервые уничтожены британская гаубица и украинская «Хмара». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова