28 июня 2026, 12:31

ВС РФ освободили Писанцы и Новоселовку в зоне СВО

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Армия России освободила села Писанцы и Новоселовка в Днепропетровской и Запорожской областях соответственно. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.





По данным ведомства, населенные пункты взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток». Военнослужащим удалось продвинуться в глубину обороны противника.



Ранее сообщалось, что прошедшей ночью система ПВО перехватила 213 вражеских БПЛА самолетного типа над территорией России. Массированная атака отражалась в 13 регионов страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей.



Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.