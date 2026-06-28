ВСУ уничтожили 14 школьных автобусов в российском регионе
Украинские боевики нанесли удар беспилотниками по автобусному парку в Херсонской области, уничтожив 14 школьных автобусов. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем канале в мессенджере Max.
По его словам, вражеская атака велась сегодня ночью. Глава региона назвал произошедшее сознательным ударом по гражданской инфраструктуре и поступком «подлецов». Он также обратился к лидерам стран НАТО с вопросом, с кем борется Украина — со школьниками, которым нужно ехать на уроки, или с мирными жителями, нуждающихся в общественном транспорте.
Сальдо подчеркнул, что все преступления будут зафиксированы, а виновные понесут ответственность.
Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что средства ПВО перехватили 213 вражеских БПЛА самолетного типа над территорией России в ночь с 27 на 28 июня. Всего атаке подверглись 13 регионов страны.
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