Российские войска нанесли комбинированный удар по Украине сотнями дронов и ракет
В ночь на 5 октября российские войска нанесли комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».
Основные удары пришлись на Львов. Атака на город продолжалась около четырёх часов, в ней применили ракеты и беспилотники. В результате часть города осталась без электроснабжения. Мэр Львова заявил, что это самый масштабный налёт с начала специальной военной операции.
Помимо этого, перебои с электричеством зафиксировали в части Запорожья. Установлено, что без света остались более 75 000 абонентов. В ходе атаки ВС РФ применили около 700 беспилотников, 50 крылатых ракет Х-101/«Калибр» и 5 аэробаллистических ракет «Кинжал».
