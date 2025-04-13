Жительница Шебекина была ранена во время атаки дронов ВСУ

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Во время атаки украинских беспилотников на Белгородскую область пострадала жительница города Шебекино. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, женщина получила ранение в результате атаки FPV-дрона. Бойцы самообороны доставили пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением правой ноги в Шебекинскую больницу. Далее она продолжит лечение уже в Городской больнице №2 г. Белгорода.
Также Гладков написал, что из-за взрыва дрона был посечён осколками автобус.
Ранее российские лётчики и артиллеристы ударили по военному авиационному предприятию Украины. Как уточнили в Минобороны РФ, поражена также инфраструктура военного аэродрома и гидропорт противника.
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Также Гладков написал, что из-за взрыва дрона был посечён осколками автобус.
Ранее российские лётчики и артиллеристы ударили по военному авиационному предприятию Украины. Как уточнили в Минобороны РФ, поражена также инфраструктура военного аэродрома и гидропорт противника.
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Анастасия Чубина