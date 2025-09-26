В Кривом Роге застрелили президента Федерации самбо Понырко

26 сентября 2025, 23:26

В Кривом Роге из-за стрельбы погиб президент местной Федерации самбо Евгений Понырко

Фото: iStock/A_N

В Кривом Роге на Украине произошла стрельба. Предположительно, жертвой стал президент местной федерации самбо Евгений Понырко. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.