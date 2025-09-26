В Кривом Роге застрелили президента Федерации самбо Понырко
В Кривом Роге на Украине произошла стрельба. Предположительно, жертвой стал президент местной федерации самбо Евгений Понырко. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Уточняется, что вечером 26 сентября неизвестный открыл огонь в Покровском районе. Он попал по двум людям. Один человек скончался на месте, другой получил ранения и был доставлен в больницу.
На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, а также эксперты и другие профильные службы. В районе города ввели оперативный план «Сирена». Правоохранители проводят мероприятия для установления личности стрелявшего и всех обстоятельств трагедии.
Вопрос о правовой квалификации инцидента пока остается открытым.
