Российские войска установили полный контроль над югом ДНР

31 августа 2025, 23:42

Фото: Минобороны РФ

Вооружённые силы России полностью взяли под контроль южную часть Донецкой народной республики после освобождения посёлка Камышеваха, который был последним населённым пунктом в этом районе, остававшимся под контролем ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.