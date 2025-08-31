Российские войска установили полный контроль над югом ДНР
Вооружённые силы России полностью взяли под контроль южную часть Донецкой народной республики после освобождения посёлка Камышеваха, который был последним населённым пунктом в этом районе, остававшимся под контролем ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин отметил, что за прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» освободили населённые пункты Первое Мая, Нелеповку и Камышеваху, что завершило процесс установления контроля над всей территорией юга ДНР. Глава республики подчеркнул, что российские войска уже улучшают свои позиции на территории соседней Днепропетровской области, создавая условия для безопасности приграничных населённых пунктов ДНР.
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее сообщал, что российские войска контролируют 79% территории Донецкой народной республики и 99,7% территории Луганской народной республики.
Военный эксперт Андрей Марочко уточнил, что Камышеваха была последним оккупированным населённым пунктом на западе ДНР, а её освобождение позволило установить контроль над более чем 30 км границы в районе стыка Донецкой и Днепропетровской областей.
