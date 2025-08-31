«Целевая ликвидация милосердия»: В Запорожской области дрон атаковал скорую

31 августа 2025, 13:55

В Запорожской области украинский дрон атаковал скорую помощь

Фото: Istock/NiseriN

Инцидент с целевым ударом беспилотного летательного аппарата по автомобилю скорой медицинской помощи произошёл в Запорожской области. Об этом сообщает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.





Атака была совершена в селе Великая Знаменка, входящем в Каменско-Днепровский муниципальный округ. По утверждению Рогова, удар был нанесён целенаправленно.

«Наводчик целился не просто в гражданский транспорт, а в скорую помощь», — подчеркнул он.