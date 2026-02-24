Достижения.рф

Российский боец ампутировал себе ногу в окопе на СВО

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Боец СВО ампутировал себе ногу в окопе, чтобы выжить. Его слова приводит издание «Абзац» в своем телеграм-канале.



39-летний Александр Федоров получил тяжелое ранение во время боя. Эвакуировать его не было возможности, и тогда мужчина решился на рискованный шаг — отстрелил себе зараженную конечность.

Штурмовик рассказал, что в тот момент ему помогали мысли родителях. Также его поддерживали сослуживцы.

«Маме обещал, что все равно приду. Вот обещал — сдержал свое обещание», — сказал Федоров.
Лидия Пономарева

