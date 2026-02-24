Российский боец ампутировал себе ногу в окопе на СВО
Боец СВО Федоров ампутировал себе ногу в окопе, чтобы выжить
Боец СВО ампутировал себе ногу в окопе, чтобы выжить. Его слова приводит издание «Абзац» в своем телеграм-канале.
39-летний Александр Федоров получил тяжелое ранение во время боя. Эвакуировать его не было возможности, и тогда мужчина решился на рискованный шаг — отстрелил себе зараженную конечность.
Штурмовик рассказал, что в тот момент ему помогали мысли родителях. Также его поддерживали сослуживцы.
«Маме обещал, что все равно приду. Вот обещал — сдержал свое обещание», — сказал Федоров.Ранее сообщалось, что боец СВО, считавшийся мертвым после тяжелого ранения, неожиданно очнулся в морге.