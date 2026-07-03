Российский боец в одиночку эвакуировал 13 раненых сослуживцев из-под обстрела

03 июля 2026, 08:43

Боец ВС РФ в одиночку эвакуировал 13 раненых сослуживцев в Запорожской области

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Боец группировки войск «Восток» в одиночку эвакуировал 13 раненых сослуживцев из-под огня противника в Запорожской области. Об этом рассказал командир взвода с позывным Фин.





По его словам, которые приводит РИА Новости, военнослужащему 29 лет, после прибытия в подразделение он быстро освоился, и его назначили старшим эвакуационной группы. На момент подвига молодой человек находился в зоне проведения спецоперации всего два месяца.

«Ему нужно было доставать раненых из-под обстрела противника. Он в одиночку вытащил 13 человек. У него получилось это сделать», — сказал собеседник агентства.