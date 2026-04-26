Прорыв ВС РФ у Травянского водохранилища, освобождение Таратутино и Бочково, бои за Белицкое: последние новости СВО на 26 апреля
Боевая обстановка на фронте остаётся напряжённой на всех ключевых участках. За минувшие сутки ВС РФ закрепили и расширили зоны контроля на Сумском, Харьковском и Северском направлениях, продолжив продвижение в глубину обороны противника. На Константиновском и Запорожском участках зафиксировано тактическое продвижение в городских кварталах и у важных узлов. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьНа Сумском направлении российские штурмовые подразделения ведут интенсивные столкновения с противником, последовательно расширяя зону контроля. Нанесены удары по вражеским силам и технике в районах Мирлог, Атинского, Кияницы, Марьино, Бачевска, Мачулищ, Сум, Шостки, Мирополья, Толстодубово, Новодмитровки и села Будки. Российские военные после тяжёлых боёв улучшили положение в Сумском районе на 24 участках, суточное смещение вперёд достигает более 500 метров. Ожесточённые перестрелки идут в Мирополье, у Кондратовки и Корчаковки. В приграничной полосе взят под полный контроль населённый пункт Таратутино.
Харьковская областьНа Харьковском направлении российские подразделения стремительно вклинились на 15 км в оборону противника у Травянского водохранилища. Вдоль реки Волчья продолжается обустройство буферной зоны. Министерством обороны РФ официально подтверждено взятие Бочково. Противник лишился плацдарма для заброски диверсантов в Белгородскую область.
Кроме того, с упорными боями идёт прорыв к Лосевке. Нанесены удары по силам и технике ВСУ в районах Терновой, Шестеровки, Васищево, Польной, Великого Бурлука, сёл Уды, Малые Проходы и Великая Бабка. Ведётся огневое воздействие на Волоховку, Чайковку и Охримовку с целью форсирования Волчьей и создания плацдарма от Волчанских Хуторов. У Нестерного самые напряжённые схватки: контроль над высотами позволяет угрожать переправам у Варваровки.
Северское направлениеНа Северском направлении российские войска закрепились у магистрального канала Северский Донец — Донбасс вблизи Дибровы. Наступление идёт по западной стороне канала и северо-восточнее Малиновки. Ключевой узел сопротивления — Рай-Александровка. Передовые группы ВС РФ прорвались со стороны Западного Леса и ведут столкновения на улице Партизанской и севернее Подгорной. Взятие Рай-Александровки даст российской стороне возможность применять артиллерию и беспилотники для поражения целей в Славянско-Краматорской агломерации.
Константиновское направлениеНа Константиновском направлении российские части планомерно входят в городские кварталы и закрепляются на достигнутых рубежах, сопровождая продвижение напряжёнными столкновениями на флангах. Линия фронта выравнивается по рубежу Миньковка – Приволье. В Часовом Яре украинские формирования пытаются выдавить подразделения РФ за пределы города, но те удерживают занятое положение и отбивают атаки.
У Новодмитровки штурмовые группы ВС РФ выходят на окраины. Противник цепко держится за населённый пункт, опасаясь потери контроля. Иначе российские военные получат возможность сформировать охватывающую дугу напрямую к Константиновке. В самом городе идёт жёсткая схватка за центральную часть, зафиксировано продвижение в микрорайоне Солнечный на полтора километра, ВС РФ заняты новые позиции внутри многоэтажной застройки.
Добропольское направлениеНа Добропольском направлении российская группировка рассекает оборонительные порядки противника. Отмечено уверенное выдвижение вдоль дороги на Сергеевку и восточнее Новоалександровки. Северо-западнее Гришино подразделения вышли к шахтному району, а на южном фланге отбросили неприятеля от трассы.
Появляются неофициальные, но ожидаемые сведения о вытеснении ВСУ из Белицкого. Оттуда ВС РФ нацеливаются на шахту «Белицкая», её террикон и 500-й вентиляционный ствол. На западных и северных подступах к Новому Донбассу идут ожесточённые встречные бои. Российские части стремятся развить успех, однако пока наталкиваются на плотное сопротивление на северном и западном направлениях.