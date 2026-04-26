Достижения.рф

Прорыв ВС РФ у Травянского водохранилища, освобождение Таратутино и Бочково, бои за Белицкое: последние новости СВО на 26 апреля

Фото: Минобороны РФ

Боевая обстановка на фронте остаётся напряжённой на всех ключевых участках. За минувшие сутки ВС РФ закрепили и расширили зоны контроля на Сумском, Харьковском и Северском направлениях, продолжив продвижение в глубину обороны противника. На Константиновском и Запорожском участках зафиксировано тактическое продвижение в городских кварталах и у важных узлов. Подробности читайте в материале «Радио 1».




Сумская область

На Сумском направлении российские штурмовые подразделения ведут интенсивные столкновения с противником, последовательно расширяя зону контроля. Нанесены удары по вражеским силам и технике в районах Мирлог, Атинского, Кияницы, Марьино, Бачевска, Мачулищ, Сум, Шостки, Мирополья, Толстодубово, Новодмитровки и села Будки. Российские военные после тяжёлых боёв улучшили положение в Сумском районе на 24 участках, суточное смещение вперёд достигает более 500 метров. Ожесточённые перестрелки идут в Мирополье, у Кондратовки и Корчаковки. В приграничной полосе взят под полный контроль населённый пункт Таратутино.

Харьковская область

На Харьковском направлении российские подразделения стремительно вклинились на 15 км в оборону противника у Травянского водохранилища. Вдоль реки Волчья продолжается обустройство буферной зоны. Министерством обороны РФ официально подтверждено взятие Бочково. Противник лишился плацдарма для заброски диверсантов в Белгородскую область.

Кроме того, с упорными боями идёт прорыв к Лосевке. Нанесены удары по силам и технике ВСУ в районах Терновой, Шестеровки, Васищево, Польной, Великого Бурлука, сёл Уды, Малые Проходы и Великая Бабка. Ведётся огневое воздействие на Волоховку, Чайковку и Охримовку с целью форсирования Волчьей и создания плацдарма от Волчанских Хуторов. У Нестерного самые напряжённые схватки: контроль над высотами позволяет угрожать переправам у Варваровки.

Северское направление

На Северском направлении российские войска закрепились у магистрального канала Северский Донец — Донбасс вблизи Дибровы. Наступление идёт по западной стороне канала и северо-восточнее Малиновки. Ключевой узел сопротивления — Рай-Александровка. Передовые группы ВС РФ прорвались со стороны Западного Леса и ведут столкновения на улице Партизанской и севернее Подгорной. Взятие Рай-Александровки даст российской стороне возможность применять артиллерию и беспилотники для поражения целей в Славянско-Краматорской агломерации.

Более 200 БПЛА пытались атаковать регионы России

Константиновское направление

На Константиновском направлении российские части планомерно входят в городские кварталы и закрепляются на достигнутых рубежах, сопровождая продвижение напряжёнными столкновениями на флангах. Линия фронта выравнивается по рубежу Миньковка – Приволье. В Часовом Яре украинские формирования пытаются выдавить подразделения РФ за пределы города, но те удерживают занятое положение и отбивают атаки.

У Новодмитровки штурмовые группы ВС РФ выходят на окраины. Противник цепко держится за населённый пункт, опасаясь потери контроля. Иначе российские военные получат возможность сформировать охватывающую дугу напрямую к Константиновке. В самом городе идёт жёсткая схватка за центральную часть, зафиксировано продвижение в микрорайоне Солнечный на полтора километра, ВС РФ заняты новые позиции внутри многоэтажной застройки.

Добропольское направление

На Добропольском направлении российская группировка рассекает оборонительные порядки противника. Отмечено уверенное выдвижение вдоль дороги на Сергеевку и восточнее Новоалександровки. Северо-западнее Гришино подразделения вышли к шахтному району, а на южном фланге отбросили неприятеля от трассы.

Появляются неофициальные, но ожидаемые сведения о вытеснении ВСУ из Белицкого. Оттуда ВС РФ нацеливаются на шахту «Белицкая», её террикон и 500-й вентиляционный ствол. На западных и северных подступах к Новому Донбассу идут ожесточённые встречные бои. Российские части стремятся развить успех, однако пока наталкиваются на плотное сопротивление на северном и западном направлениях.

Днепровское направление

На Днепропетровском направлении завершилась крупная зачистка очагов обороны противника. Полностью освобождены и взяты под контроль Вербовое, Вишнёвое, Березовое, Калиновское и Егоровка. На границе Днепропетровской и Запорожской областей российские части пресекли вражескую контратаку: уничтожен пикап с личным составом ВСУ. Расстояние до линии активного столкновения составляет до шести километров.

Запорожское направление

На Запорожском участке у Приморского удары барражирующих боеприпасов и ствольной артиллерии срывают любые перемещения вражеских групп, уничтожая их на марше. На восточном фланге зафиксировано заметное продвижение. Подразделения ВС РФ отошли на 800 метров западнее Мирного. Обострение обстановки наблюдается южнее и северо-западнее Гуляйпольского. Данные объективного контроля подтверждают присутствие российских штурмовых отрядов на восточных окраинах Новосёловки. При переходе разведывательных действий в полноценную атаку с закреплением открывается прямая шестикилометровая линия выдвижения к Омельнику — ключевому узлу обороны Орехова с севера.

Елена Генералова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0