Российский дипломат заявил о нахождении на Украине 14 американских ДРГ

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На Украине действуют 14 диверсионно-разведывательных групп США. Об этом заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает РИА Новости.
Как утверждает дипломат, суммарно на Украине находятся 92 иностранных ДРГ, включая 14 американских групп. Гаврилов добавил, что офицеры и генералы армии Соединенных Штатов планируют террористические удары, направленные против РФ. Военнослужащие ВС США не ограничиваются обслуживанием систем HIMARS и Shadow, но и напрямую принимают участие в планировании операций.
По словам Гаврилова, куда бы зарубежные наемники ни прятались, российские ракеты «Кинжал» настигнут их везде, и привел в качестве примера недавний удар по Яворовскому полигону во Львовской области.
До этого сообщалось, что российские военные впервые применили беспилотник «Лягушка». Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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По словам Гаврилова, куда бы зарубежные наемники ни прятались, российские ракеты «Кинжал» настигнут их везде, и привел в качестве примера недавний удар по Яворовскому полигону во Львовской области.
До этого сообщалось, что российские военные впервые применили беспилотник «Лягушка». Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак