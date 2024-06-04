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Российский дипломат заявил о нахождении на Украине 14 американских ДРГ

Дипломат Гаврилов: на территории Украины действуют 14 американских ДРГ
04 июня 2024, 06:00
Фото: istock / zabelin

Фото: istock / zabelin

На Украине действуют 14 диверсионно-разведывательных групп США. Об этом заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает РИА Новости.
Как утверждает дипломат, суммарно на Украине находятся 92 иностранных ДРГ, включая 14 американских групп. Гаврилов добавил, что офицеры и генералы армии Соединенных Штатов планируют террористические удары, направленные против РФ. Военнослужащие ВС США не ограничиваются обслуживанием систем HIMARS и Shadow, но и напрямую принимают участие в планировании операций.

По словам Гаврилова, куда бы зарубежные наемники ни прятались, российские ракеты «Кинжал» настигнут их везде, и привел в качестве примера недавний удар по Яворовскому полигону во Львовской области.



До этого сообщалось, что российские военные впервые применили беспилотник «Лягушка». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#рф
Минобороны РФ рассказало об ударе Черноморского флота по объектам ВСУ
МО: ракетные комплексы Черноморского флота нанесли удар по объектам на Украине
04 июня 2024, 07:22

Фото: istock /IherPhoto

Ракетные комплексы «Бастион» Черноморского флота нанесли удар по объектам на Украине. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что личный состав дивизиона после получения данных с координатами целей выдвинулся в позиционный район. После чего, были развернуты пусковые установки береговых ракетных комплексов «Бастион» и выполнены пуски крылатых ракет.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Спецназ «Ахмат» перебросили на Харьковское направление. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Днепропетровске прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
04 июня 2024, 06:15

Фото: istock / dzika_mrowka

Взрывы прогремели в Днепре (ранее — Днепропетровск). Об этом информирует украинское издание «Зеркало недели».
Детали не сообщаются.

По состоянию на 05:16 по московскому времени сигнал воздушной тревоги звучит в Днепропетровской и Харьковской областях.

До этого сообщалось о взрывах в Луганске.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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#взрывы
#украина
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Российские военные впервые применили беспилотник «Лягушка»
МО: ВС РФ в зоне спецоперации впервые применили наземный беспилотник «Лягушка»
04 июня 2024, 05:40

Фото: РИА Новости / Станислав Красильников

Бойцы группировки войск «Центр» в зоне спецоперации впервые применили наземный беспилотный роботизированный комплекс «Лягушка». Об этом рассказали в Минобороны России изданию РИА Новости.
«Военнослужащие соединения специального назначения группировки войск «Центр» впервые применили наземный роботизированный комплекс «Лягушка», уничтожив пулемётный расчёт ВСУ в ходе наступления на авдеевском направлении», — сообщили в ведомстве.
В МО РФ добавили, что разведчики привели беспилотную платформу в боевое положение, закрепив на неё несколько мин. Затем она дошла до окопов противника, и при помощи дистанционного подрыва пулемётная точка была уничтожена.

Комплекс «Лягушка» является четырёхколёсной платформой на дистанционном управлении грузоподъемностью до 30 кг. Управление осуществляется расчётом из трёх солдат при помощи дистанционного пульта и специальных очков.

На антенне «Лягушки» установлена камера, позволяющая оператору комплекса маневрировать наземным беспилотником и обходить препятствия. Дополнительная антенна позволяют вести комплекс на расстояние более 3-х километров.

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#мо
#комплекс
#новости
#всу
#минобороны
#солдат
#рф
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«Истребление»: Во Франции пришли в ужас от видео с задержанием украинца военкомами
Филиппо призвал к миру на Украине после кадров с задержанием в Днепропетровске
04 июня 2024, 05:18

Фото: istock / Sergii Petruk

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Запад прекратить поддерживать Украину после просмотра видеоролика с задержанием украинца сотрудниками ТЦК в Днепропетровске. Свой комментарий он оставил в соцсети X.
«Украина: ужасающее видео уличного похищения во время насильственной мобилизации в (городе. — Прим. ред.) Днепре. <...> Решимость евроатлантистов продолжать эту войну, вооружая и финансируя Украину <…>, приведет к полному истреблению украинского народа!» — написал политик.
Случай, о котором идет речь, произошел 1 июня. На опубликованной записи видно, как военкомы задерживают мужчину на улице, пытаясь силой затащить его в автомобиль. Украинца спасли прохожие, которые помогли его отбить.

Ранее стало известно, что сотрудник ТЦК в Чернигове предлагал призывнику оральный секс в обмен на свободу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВСУ отработали методику провокации в Херсоне
Василенко: ВСУ отработали методику провокации в подконтрольном им Херсоне
04 июня 2024, 03:21

Фото: istock / Dmytro Sheremeta

Вооруженные силы Украины отработали методику провокации в подконтрольном им Херсоне, она может пойти по сценарию Бучи, только в меньшем масштабе. Об этом заявил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко в разговоре с РИА Новости.
До этого представители пророссийского подполья города Херсона сообщили, что команда режиссеров военкоров прибыла в Херсон из Киева для оперативной инсценировки поражения мирного населения в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города якобы ударами ВС РФ для дальнейшего обвинения России в смерти гражданских.

«Это привычная для киевского режима практика лжи и провокаций — вспомните ту же Бучу. Вероятно, в Херсоне они хотят осуществить похожий сценарий в меньшем масштабе. Методика отработана. Для постановки фильма им не хватало только съёмочной группы, и вот она прибыла», — высказался Василенко.
Как считает чиновник, для осуществления провокации украинская армия уже все подготовила.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ взяли в плен французского наемника под Харьковом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#херсон
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Бойцы ВС РФ взяли в плен французского наемника под Харьковом
Российские военнослужащие взяли в плен французского наемника под Харьковом
04 июня 2024, 02:09

Фото: istock / Sinenkiy

Бойцы Вооруженных сил России, участвующие в спецоперации, в Харьковской области взяли в плен наемника, воюющего на стороне ВСУ. Об этом информируют «Известия».
Военного схватили во время боя около села Липцы. На записи слышно, как он на французском языке просит не стрелять.

Источник информагентства подтвердил факт пленения иностранца с французским патчем на форме.

24 мая выяснилось, что французский офицер, воевавший на стороне Украины, попал в плен к военным ВС России под Донецком. На тот момент он находился в крайне тяжелом состоянии из-за ранений. Позже стало известно, что изначально он был ранен в ногу, но солдаты ВСУ пытались его добить выстрелом в сердце.

До этого сообщалось, что Армия РФ приближается к основным центрам снабжения ВСУ. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#военные
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В Луганске прогремело несколько взрывов
04 июня 2024, 00:16

Фото: istock / aapsky

Серия взрывов произошла в городе Луганске. Об этом информирует ТАСС.
Взрывы прогремели примерно в 23:21 мск, уточняет издания. Другие детали не сообщаются.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что над Белгородской областью сбили шесть реактивных снарядов РСЗО «Ольха». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Армия России приближается к основным центрам снабжения ВСУ
Меркурис: ВС РФ приближаются к основным центрам снабжения ВСУ
03 июня 2024, 22:57

Фото: iStock/Evgeny555

Армия России неминуемо приближается к основным центрам снабжения ВСУ. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.
«Они (ВС РФ – ред.) приближаются в некоторых случаях очень близко к основным центрам материально-технического снабжения украинской армии. Другими словами, они достигают мягкое подбрюшье украинской армии», — заявил Меркурис в своем блоге на YouTube.

Он считает, что ситуация складывается для ВСУ очень плохо. Тем временем наступление российских сил не только не замедляется, но и продолжает набирать обороты.

Ранее Меркурис заявлял, что российские бойцы окружили ВСУ в Волчанске, теперь украинским подразделениям некуда отступать. По словам аналитика, армия России контролирует небо над Волчанском. Кроме того, под контролем ВСУ РФ находится большинство дорог, ведущих в город.

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США разрешили Украине точечно применять оружие внутри РФ
Кирби: США разрешили Украине точечно применять оружие внутри РФ
03 июня 2024, 22:38

Фото: iStock/rarrarorro

США разрешили Украине точечно использовать американское оружие внутри РФ только для срыва атак на силы ВСУ. Об этом рассказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в рамках брифинга.
«Если они (ВСУ – ред.) знают, что прямо через границу стоит российское подразделение, со стороны которого вот-вот последует атака, то здравый смысл требует позволить им использовать полученное от США оружие для самозащиты», — пояснил Кирби.

Он уточнил, что США разрешили использовать своё оружие точечно с ограничением в масштабах. При этом Кирби добавил, что речь идёт о Харьковской области.

Однако, по его словам, запрет на использование средств дальнего огневого поражения против целей внутри России по-прежнему действует.

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