В МИД РФ пригрозили Киеву проклятием
Дипломат Захарова: Киев проклянут, если он не заберет тела погибших
Владимира Зеленского не интересуют судьбы украинцев, их мобилизуют не ради дальнейшего обмена. Об этом телеканалу «Беларусь 1» заявила российский дипломат Мария Захарова. Она уточнила, что, если Киев не заберет тела шести тысяч погибших боевиков, его проклянут свои же.
«Попробуй только они не забрать. Прокляты будут на многие поколения вперед. Это уже просто за гранью», — прокомментировала Захарова.
Днем сообщалось, что рефрижераторы с телами украинских боевиков, которых подготовили для передачи киевскому режиму, находятся на границе в Брянской области.
Российско-украинские переговоры состоялись 16 мая и 2 июня. Стороны договорились о масштабных обменах. Кроме того, по словам главы российской делегации Владимира Мединского, сегодня Украина получила первый список из 640 человек в категориях «молодежь», «тяжелораненые» и «тяжелобольные».