07 июня 2025, 21:45

Дипломат Захарова: Киев проклянут, если он не заберет тела погибших

Фото: istockphoto/Mordolff

Владимира Зеленского не интересуют судьбы украинцев, их мобилизуют не ради дальнейшего обмена. Об этом телеканалу «Беларусь 1» заявила российский дипломат Мария Захарова. Она уточнила, что, если Киев не заберет тела шести тысяч погибших боевиков, его проклянут свои же.







«Попробуй только они не забрать. Прокляты будут на многие поколения вперед. Это уже просто за гранью», — прокомментировала Захарова.