SHOT: В Самаре и области прогремело не менее пяти взрывов

20 сентября 2025, 05:10

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Самаре и области прогремело не менее пяти взрывов. Предварительно, силы ПВО уничтожают украинские беспилотники. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.





Местные жители услышали серию громких хлопков около 03:40 ночи в пригороде Самары. Больше всего взрывов (от 4 до 7 штук) раздалось на юго-западе города. Небо несколько раз озаряли яркие вспышки.



Официальной информации о нападении БПЛА на Самару пока не поступало.



