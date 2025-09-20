SHOT: В Самаре и области прогремело не менее пяти взрывов
В Самаре и области прогремело не менее пяти взрывов. Предварительно, силы ПВО уничтожают украинские беспилотники. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.
Местные жители услышали серию громких хлопков около 03:40 ночи в пригороде Самары. Больше всего взрывов (от 4 до 7 штук) раздалось на юго-западе города. Небо несколько раз озаряли яркие вспышки.
Официальной информации о нападении БПЛА на Самару пока не поступало.
Жители Саратова сообщили о пожаре в городе после атаки БПЛА ВСУ
Однако известно, что этой ночью дрон ВСУ повредил жилой дом в Саратове. Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил в своем Telegram-канале, что пострадал как минимум один человек.