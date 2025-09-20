Жители Саратова сообщили о пожаре в городе после атаки БПЛА ВСУ
После атаки беспилотников ВСУ на Саратов в городе произошло возгорание. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
В материале уточняется, что в ночь с 19 на 20 сентября местные жители слышали уже не менее 10 взрывов над городом. При этом нет информации о том, в каком из районов Саратова начался пожар.
Ранее сообщалось, что в небе над Саратовом и Энгельсом раздалась серия хлопков. Предварительно, силы ПВО сбивали украинские БПЛА. Официальных данных о пострадавших или разрушениях не поступало.
В Амурской области при сходе с рельсов двух вагонов и крана два человека скончались
Напомним, что в турецкой Анталье этой ночью бушует крупный лесной пожар. Он стал причиной экстренной эвакуации российских туристов из местных отелей.
Для тушения мощного возгорания задействованы значительные силы: более 800 спасателей, 14 самолетов и 20 вертолетов. Работа в зоне ЧП осложняется сильным ветром, который мешает быстрой локализации огня.